Погода в Югре на 26 апреля 2021 года: местами небольшой дождь Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре 26 апреля: днём температура воздуха +9, +14 °С, облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, в отдельных районах порывы 15-18 м/с. Ночью +1, +6°С, при прояснении до -5° °С. Ночью переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами по западной половине небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха +9, +11°С. Ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха +3, +5°С.

В Сургуте: Днём +12 °С, ночью +1 °С, пасмурно, ветер юго-восточный 3-7 м/с.

В Нижневартовске: Днём +14 °С, ночью +2 °С, пасмурно, небольшой дождь юго-восточный 3-6 м/с.

В Нефтеюганске: Днём +12 °С, ночью +1 °С, небольшой дождь, ветер юго-восточный 3-7 м/с.

В Когалыме: Днём +12 °С, ночью +2 °С, небольшой дождь, ветер юго-восточный 3-7 м/с.