Число заболевших коронавирусом в Югре на 25 апреля 2021 года увеличилось на 60 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 25 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 55 и составило 55 751 человек.

Оперативный штаб Югры сообщает: 55 751 случай новой коронавирусной инфекции зарегистрирован и лабораторно подтвержден на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 25 апреля. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 60 новых случаев COVID-19 в 15 муниципалитетах: Ханты-Мансийск – 12, Сургут – 9, Нижневартовск – 8, Нягань – 6, Нефтеюганский район – 5, Сургутский район – 3, Березовский район – 3, Нижневартовский район – 3, Нефтеюганск – 2, Югорск – 2, Ханты-Мансийский район – 2, Кондинский район – 2, Урай – 1, Лангепас – 1, Когалым – 1.

На момент выявления у 40 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония, у 3 случаев - бессимптомно. Контакт установлен в 57 случаях. По 1 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 8 316 человек, сняты с наблюдения – 207 644. За сутки на COVID-19 обследовано 3 623 человека, всего – 1 613 583.

Коэффициент распространения инфекции – 1,11. Показатель охвата тестированием населения – 206,5. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 16,61%. Состояние 37 пациентов тяжелое, 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 790 человек. За сутки излечились 53 человека, за весь период пандемии – 54 426 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 8 780 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 332 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 540 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 762 569 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 108 232 летальных исхода, выздоровели 4 388 008 человек.