Югорчан призывают голосовать за благоустройство детских площадок. Фото - "Ханты-Мансийск | Онлайн" в ВК.

Департамент городского хозяйства администрации Ханты-Мансийска поделился первым эскизом проекта благоустройства внутриквартального пространства «Авиагородка». Сейчас ведётся разработка проекта.

На месте старой демонтированной детской площадки скоро может появиться новый игровой комплекс. Также планируют отремонтировать спортплощадку и проезд, обустроить ливневую канализацию, проложить пешеходные дорожки и засеять газоны.

Югорчан призывают голосовать за благоустройство этого общественного пространства с 26 апреля по 30 мая на платформе программы «Формирование комфортной городской среды» по ссылке 86.gorodsreda.ru.