Югорский НИИ информационных технологий отметит 20-летие. Фото - "Югра" в ВК.

В преддверии юбилея работники института встретились с представителями СМИ. Участники обсудили стратегические региональные IT-проекты и развитие цифровых технологий в округе.

– IT технологии освобождают нас от рутинной, неинтересной, не творческой работы, но компьютер никогда не заменит человека-творца. И это очень важно. Программисты всегда будут нужны, но сказать, что все наше общество превратится в программистов – ничего подобного, – сказал директор ЮНИИИТ Андрей Мельников.

Институт – неотъемлемая часть интеллектуального капитала Югры. Ученые ежедневно решают актуальные для округа задачи. ЮНИИИТ зарекомендовал себя не только в России, но и за рубежом.