В Березовском районе прокуратура обязала оградить недостроенный дом. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Берёзовского района установила, что недостроенный многоквартирный дом №17, расположенный по улице Молодежной в поселке городского типа Берёзово, в нарушение требований безопасности не огражден. Доступ посторонних лиц к объекту не ограничен, в результате чего создается угроза здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних.

– Берёзовским отделом инспектирования Жилстройнадзора Югры еще в 2020 году застройщику было указано установить ограждение. Однако предписание органа государственного контроля не исполнено, – сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры.

Изложенное послужило основанием для обращения прокурора района с иском в суд о возложении на застройщика - ООО «Специализированный Застройщик Дивес Девелопмент» обязанности принять меры к ограничению доступа на указанный объект и установить защитное ограждение строительной площадки. Решением Октябрьского районного суда Екатеринбурга исковое заявление прокурора рассмотрено и удовлетворено.