В Нягани мужчина по-дружески спаивал девочку. Фото: Ольга Крыльцова

В Нягани сотрудники полиции установили злоумышленника, который спаивал несовершеннолетнюю. Сейчас фигуранта поместили в изолятор временного содержания.

Сотрудники по делам несовершеннолетних Няганского отдела полиции в ходе проведения профилактических мероприятий на территории города установили 20-летнего злоумышленника, который систематически вовлекал в совершение антиобщественных действий несовершеннолетнюю, заведомо зная о ее возрасте.

– Стражам правопорядка нарушитель пояснил, что знает 16-летнюю девушку давно, в апреле на протяжении трех дней по-дружески он угощал ее алкогольной продукцией, – рассказали в пресс-службе ОМВД России по г. Нягани.

По данному факту возбуждено уголовное дело «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.