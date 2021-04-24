Число заболевших коронавирусом в Югре на 24 апреля 2021 года увеличилось на 67 человек Фото: pixabay.com

За сутки в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 67 новых случаев COVID-19 в 14 муниципалитетах. За весь период пандемии выявлено 55 691 случай новой коронавирусной инфекции, что составляет 3364,9 случаев на 100 тысяч населения.

По клинической картине: на момент выявления у 52 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 66 случаях, по 1 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 8 277 человек, сняты с наблюдения – 207 546 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 2 274 человека, всего прошли обследование 1 609 960 югорчан.

Больше всего случаев коронавируса за день выявлено в Ханты-Мансийске – 15; Нижневартовске – 11; Сургуте – 7; Урае – 7; Ханты-Мансийском районе - 6. Также случаи ковида зафиксированы в Сургутском районе – 4; Нефтеюганске - 4; Октябрьском районе – 3; Березовском районе – 3; Нягани – 2; Кондинском районе – 2; Мегионе - 1; Когалыме – 1; Нижневартовском районе - 1.

Состояние 35 пациентов тяжелое, 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 790 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 72 человека, за весь период пандемии вылечились 54 373 югорчанина.

За последние сутки в России выявлено 8 828 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 4 753 789 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 4 380 468 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.