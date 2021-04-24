В Югре состоялась церемония открытия окружных соревнований «Безопасное колесо» Фото: ГИБДД РФ

В дистанционном формате прошла торжественная церемония открытия окружных соревнований «Безопасное колесо», в которой приняли участие начальник Управления ГИБДД УМВД России по округу Максим Галушков, сотрудники ГИБДД и педагоги муниципальных образований округа.

В этом году заявки на участие в конкурсе поступили от 19 команд юных инспекторов движения.

- Деятельность отрядов юных инспекторов движения вносит неоценимый вклад в профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, – отметила главный судья окружных соревнований Любовь Медведева.

ЮИДовцы продемонстрируют знания правил дорожного движения и оказания первой помощи, а также сдадут теоретический экзамен по основам безопасного поведения на дороге и поучаствуют в творческом конкурсе. Часть соревновательных этапов пройдут онлайн, часть – в очно в Сургуте в период с 27 по 29 апреля 2021 года.