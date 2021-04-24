В Ханты-Мансийске стартует летнее Первенство Югры по северному многоборью Фото: ЮграМегаСпорт

В Ханты-Мансийске 26 апреля стартует летнее Первенство Югры по северному многоборью. В традиционных дисциплинах посоревнуются 80 юношей и девушек 2004-2005 года рождения из 8 муниципалитетов Югры: Урая, Нижневартовска, Берёзовского, Белоярского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Нижневартовского и Сургутского районов. Спортсмены испытают себя в тройном прыжке с отталкиванием двумя ногами, беге с палкой, метании топора на дальность, метании тынзяна на хорей и прыжках через нарты. Соревнования пройдут на территории Центра зимних видов спорта имени А.В. Филипенко и открытом стадионе "Югра-Атлетикс". Окончание мероприятий запланировано на 30 мая 2021 года.

Стоит отметить, что такое национальное мероприятие в Югре носит спортивный характер уже 75 лет.