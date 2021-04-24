В лесах Югры начался пожароопасный период Фото: Юлия Кучеренко

В лесах Югры начался пожароопасный период. Для своевременного мониторинга и тушения природных возгораний в регионе утвердили сводный план. Участие в противопожарных и профилактических мероприятиях вместе с формированиями Авиалесоохраны Югры будут аварийно-спасательные группы, арендаторы лесных участков, недропользователи, казачьи общества и подразделения добровольных пожарных.

- Все силы и средства Авиалесоохраны Югры работают в режиме полной готовности. Окружная специализированная диспетчерская служба перешла на круглосуточный режим работы – сообщил директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов.

Сергей Филатов также обратился к жителям региона с просьбой о внимательности при посещении лесов, пойм рек, а именно: не разводить костры в неположенных местах, не сжигать мусор и сухую траву, не бросать непотушенные спички и сигареты.

За пожарной ситуацией в лесах региона будут следить в круглосуточном режиме с помощью информационных систем «Ясень», «ТИС Югры» и «ИСДМ-Рослехоз», задействуют беспилотные летательные аппараты. Авиа-патрулирование югорских лесов проводятся по 19 новым маршрутам, протяженность которых составит больше 9 тысяч километров, что полностью покрывает территорию региона.

Сообщить о возникшем возгорании в лесу или вблизи лесного массива можно в единый диспетчерский пункт Авиалесоохраны Югры 8 (3467) 33-15-46, на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или по телефону экстренных служб 112.