Погода в Югре на 24 апреля 2021 года: дождь и мокрый снег Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 24 апреля: днём температура воздуха+10, +15 °С, местами до +5 °С. Ночью 0,+5 °С, при прояснении до -5 °С. Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки: дождь, мокрый снег. В ночные часы в отдельных районах туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём +12, +14 °С, ночью +3, +5 ºС. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В Сургуте: Днём +8 °С, ночью +2 °С, небольшой дождь, ветер юго-западный 1-4 м/с.

В Нижневартовске: Днём +9 °С, ночью +2 °С, пасмурно, юго-западный 2-3 м/с.

В Нефтеюганске: Днём +9 °С, ночью +3 °С, небольшой дождь, ветер юго-западный 2-4 м/с.

В Когалыме: Днём +7 °С, ночью -1 °С, небольшой дождь, ветер юго-западный 2-4 м/с.

Наблюдали в этот день за погодой. Дожди предвещали, что в лесу будет много грибов. А если ударят заморозки, то обильно пойдут грузди.