«Зеленая Весна»: Югра присоединится к субботнику Фото: Виктория Терина

Всероссийский субботник, посвященный городской среде и экологичному поведению, пройдет во всех муниципалитетах Югры завтра 24 апреля. Субботник пройдет в рамках акции «Зеленая Весна». Уборка запланирована до 24 мая включительно, а принять участие могут все желающие.

В плане мероприятия: уборка дворов и общественных пространств, высадка цветов и деревьев, приведение в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраска лавочек, цоколей, ограждений, уборка в подъездах.

В муниципалитетах Югры центральной точкой притяжения станут скверы, парки, территории фонтанов и административных зданий, главные улицы, береговые зоны. В столице, например, жители соберутся в районе стелы «Памятный знак первооткрывателей земли Югорской»; в Когалыме – в парке Победы, возле скульптурных экспозиций; в Югорске – в парке по улице Менделеева, на прилегающих территориях к зданиям ледового дворца и клуба «Юный техник», Храма Сергия Радонежского; в Покачах - сбор состоится в сквере «Таежный», на Лыжной базе.