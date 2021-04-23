Жители Нягани платили за трудоустройство аферисту Фото: Татьяна Коркина

В Нягани сотрудники уголовного розыска нашли афериста, который совершил несколько мошенничеств на территории города. Им оказался 31-летний мужчина, который раньше проживал в Нягани.

Молодой человек, решив заработать, через мессенджеры написал своему давнему знакомому о том, что может устроить его на работу в одну из крупных нефтяных организаций, товарищ отказался, но сказал, что его другу нужна работа.

Подозреваемый связался по телефону с мужчиной, который искал работу, и предложил за трудоустройство заплатить 48 тысяч рублей. За эту сумму он обещал сделать все необходимые для работы удостоверения. Но после получения денег, мошенник перестал выходить на связь.

По такой схеме он обманул ещё двоих жителей Нягани, а его "доход" составил 125 тысяч рублей. По всем случаям возбуждены уголовные дела и сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.