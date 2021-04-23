"Северянка" востребована в Югре и открыта для посещения Фото: администрация Белоярского района

База спорта и отдыха «Северянка» в Белоярском районе возобновила работу по санаторно-курортным путёвкам с начала этого года и стала очень востребованной. В 2021 году учреждение предоставит услуги по санаторно-курортному лечению для 500 югорчан, 200 человек с хроническими болезнями нервной, костно-мышечной системы, а также 300 человек, перенесших коронавирус. Услуги отдыхающим предоставляет санаторный корпус, в котором есть кабинеты физиотерапии, водолечения, массажный, парафинолечения и грязелечения, ингаляторий, «кедровая бочка», сухая углекислая ванна, галокамера, оздоровительный бассейн и тренажерный зал. Кроме того учреждение имеет два благоустроенных спальных корпуса, спортивный зал, актовый зал, бильярд, настольный теннис и библиотека, что поможет интересно провести в свободное от процедур время. На сегодняшний момент на базе уже оздоровилось 100 человек из Октябрьского, Советского, Березовского районов, Нягани и Белоярского. Сейчас там отдыхают 40 человек из Белоярского района.