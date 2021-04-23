В Березовском районе пьяная женщина подожгла сарай соседям Фото: pixabay.com

В поселке Берёзово по улице Механическая, 2 а чуть не случился страшный пожар. Но сотрудник полиции ОМВД России по Берёзовскому району вовремя помог в устранении поджога.

Как оказалось, пьяная 65-летняя женщина поругалась с соседями. И будучи не совсем в адекватном состоянии решила поджечь их сарай, облив бытовые отходы, находящиеся рядом, бензином. От её действий строение мгновенно загорелось и огонь мог перекинуться на ближайшие сараи, принадлежащие жителям многоквартирного дома.

В течение 5 минут после сообщения в дежурную часть, на место происшествия приехал старший участковой капитан полиции. Он взял лопату и не дожидаясь приезда пожарных, принялся тушить очаг возгорания. Жильцы дома поблагодарили полицейского за помощь.

Мы сообщали ранее, как в Сургуте задержали подозреваемого в поджоге общежития. Огонь охватил несколько зданий на площади 6 600 квадратных метров.