В попытке купить автомобильные шины югорчане перевели деньги аферистам Фото: pixabay.com

В Югре за минувшие сутки зафиксировано 25 случаев мошенничества, на счета аферистов поступило от югорчан больше 3 миллионов рублей.

В Сургуте 62-летнему мужчине аферисты по телефону рассказали об «утечке» персональных данных. Они попросили югорчанина продиктовать «роботу» реквизиты карты и пароли, что придут на телефон, якобы для проверки безопасности счета. Сургутянин конечно же, забеспокоился, не стал вникать в речи собеседника и назвал всё, что от него требовалось. Итогом такой проверки стало списание 150 тысяч рублей в пользу аферистов.

В Нижневартовском районе 44-летнего мужчину атаковали сразу сотрудники банка и полиции. Мужчине заявили, что его счета взломаны, а на его имя одобрены кредиты в 6 разных банках. Мнимые сотрудники службы безопасности посоветовали югорчанину оформить займ и перевести его на защищённый счет, что он и сделал. Взял в банке 430 тысяч, обналичил и совершил 30 переводов на номера мошенников.

Мнимые сотрудники банка одолели 37-летнюю жительницу Мегиона, она, как и многие, надеялась, что делает всевозможное для сохранения денег, но безуспешно. Аферисты списали с её счета 10 тысяч.

А вот жителям Ханты-Мансийска не повезло с покупками. 22-летний парень пытался купить автомобильные шины на сайте «Покрышка.су». Молодой человек оформил заказ, внёс предоплату 25 тысяч рублей, но товара он так и не получил. Точно такую же покупку совершал и 44-летний мужчина. Он нашёл подходящий товар на сайте «shinny-centr.ru» и перевел на указанный счёт 20 тысяч рублей, но также остался ни с чем.

Возбуждены уголовные дела.