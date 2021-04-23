Число заболевших коронавирусом в Югре на 23 апреля 2021 года увеличилось на 69 человек Фото: pixabay.com

В Югре продолжается пандемия коронавируса, за минувшие сутки зарегистрировано 69 человек в 15 муниципалитетах. Всего на территории региона выявлено 55 624 случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 3360,8 случая на 100 тысяч населения. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 6 случаев, 18-29 лет – 5 случаев, 30-49 лет – 20 случаев, 50-64 лет – 16, старше 65 лет – 22. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлен 61 случай, 8 случаев завозных.

По клинической картине: на момент выявления у 45 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у 1 человека бессимптомное течение болезни. Контакт установлен в 68 случаях, по 1 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 8 112 жителей региона, сняты с наблюдения – 207 194 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 3 510 человек, всего – 1 606 602 югорчанина.

Случаи заболевания выявлены за сутки в Сургуте – 13; Ханты-Мансийске – 12; Нижневартовске – 9; Нягани – 8; Урае – 7. Также случаи заболевания зафиксированы в Октябрьском районе – 4; Ханты-Мансийском районе – 3; Сургутском районе – 2; Когалыме – 2; Нефтеюганском районе – 2; Мегионе – 2; Нижневартовском районе – 2; Нефтеюганске – 1; Советском районе – 1; Кондинском районе – 1.

Состояние 36 пациентов тяжелое, 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 790 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 71 человек, за весь период пандемии выздоровели 54 301 югорчанин.

За последние сутки в России выявлено 8 840 новых случаев коронавируса. Всего, на сегодняшний день, в России зафиксирован 4 744 961 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 4 371 214 жителей страны. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.