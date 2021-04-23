Заместитель директора Сургутского театра подозревается в получении взятки Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югры

В Сургуте возбуждено уголовное дело против заместителя директора Сургутского музыкально-драматического театра. Он подозревается в получении взятки в крупном размере.

Подозреваемый, работал заместителем директора по административно-хозяйственной части музыкально-драматического театра, в октябре 2017 года получил часть взятки от одного из предпринимателей в сумме 50 тысяч рублей за работы по ремонту объектов учреждения. При этом фактически в актах отражены недостоверные сведения и работы не велись, а деньги получены по условиям дальнейшего финансирования и предоставлении предпринимателю объема работ.

По уголовному делу ведется расследование. В служебных помещениях учреждения, а также по месту жительства подозреваемого следователем СК России вместе с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ХМАО-Югре, а также ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО-Югре проводятся обыски.