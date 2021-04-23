В МЧС прокомментировали появление дыма и запаха гари в Югре Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Со вчерашнего дня в южном, западном и центральном районах Югры наблюдается дымка и легкий запах гари, характерные для лесных пожаров. Однако на территории округа на сегодняшний день действующих природных пожаров не зарегистрировано. Накануне очаг природного пожара обнаружили на территории Кондинского района, но его быстро ликвидировали, буквально сразу после обнаружения на площади менее 0,3 Га.

В то же время продолжают действовать природные пожары в соседних субъектах, откуда и могла прийти дымка. Подобные явления наблюдались и в прошлом году.

Ситуация находится под контролем ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, специальные службы проинформированы, организованы замеры предельно-допустимых концентраций воздуха.

Спасатели рекомендуют чаще делать влажную уборку помещений, при необходимости использовать на улице специальные маски, дома держать окна закрытыми, а при плохом самочувствии обращаться к врачу.