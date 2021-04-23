В Югре приговорили к 16 годам колонии гостя из Кемеровской области Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Сургутские следователи собрали доказательства для вынесения приговора 32-летнему жителю Кемеровской области. Присяжные заседатели признали его виновным в похищении человека, убийстве и краже, совершенными группой лиц по предварительному сговору.

В феврале 2017 года подсудимый, находясь в одном из сел Республики Казахстан, вместе с двумя знакомыми, решили запугать нового мужчину бывшей сожительницы одного из сообщников. Они его связали и в багажнике увезли в лес. Там преступники решили убить жертву, потому что он пытался сбежать. Подсудимый 22 раза ударил мужчину ножом в шею и грудь, от этих ран потерпевший скончался.

Через неделю после убийства злоумышленник уехал в Россию, в связи с чем его объявили в международный розыск. В сентябре 2019 года подсудимый украл кабель на территории месторождения в Сургутском районе стоимостью более 120 тысяч рублей. Дальше уже сургутские следователи занимались его уголовными делами.

Югорским судом подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год. Двое соучастников подсудимого осуждены в Казахстане.