Погода в Югре на 25 апреля 2021 года: плюс 12

В Югре плюс 12. Фото: Вадим Бегун

В Ханты-Мансийске: Днём +12 °С, ночью -1 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер 2-4 м/с.

В Сургуте: Днём +12 °С, ночью 0 °С, без осадков, ветер 1-4 м/с.

В Нижневартовске: Днём +6 °С, ночью 0 °С, переменная облачность, небольшой дождь. Ветер 1-3 м/с.

В Нефтеюганске: Днём +12 °С, ночью 0 °С, без осадков, ветер 1-3 м/с.

В Когалыме: Днём +7 °С, ночью -3 °С, ясно, ветер 1-2 м/с.

В этот день почитается память святого мученика Василия, исповедника, епископа Парийского. С этого дня становится значительно теплее, земля прогревается, сохнет, поэтому в народе говорили, что "Василий землю парит". Наши предки наблюдали за ивой: если она к этому дню распушилась - сильного холода уже не будет. С 25 апреля массово вылетают шмели, летают пчелы. Выходят из нор лисицы.