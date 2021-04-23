Няганская поликлиника готовится к открытию Центра амбулаторной онкологической помощи Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Летом состоится открытие центра амбулаторной онкологической помощи, которая проводится в рамках Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями. Жители Нягани и Октябрьского района при подозрении на злокачественные образования смогут в кратчайшие сроки проходить необходимые обследования, включающие УЗИ и компьютерную томографию. Первые пациенты посетят центр уже в августе текущего года. Внутри учреждения ведётся активная работа по модернизации профильных помещений. - Кабинеты диагностических и врачебных приемов Центра амбулаторной онкологической помощи будут размещены на первом этаже «головного» здания поликлиники по адресу: улица Уральская, дом 1- говорит Татьяна Колосова, временно исполняющая обязанности главного врача БУ «Няганская городская поликлиника».

Татьяна Колосова также сообщила, что в ближайшее время начнутся ремонтные работы. Штат Центра полностью укомплектован, а работать с пациентами здесь будут трое врачей-онкологов.