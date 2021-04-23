Югорчанин попал в тюрьму за очередное нетрезвое вождение Фото: Татьяна Коркина

В Лангепасе суд вынес обвинительный приговор против 34 - летнего жителя Сургута по статье "управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения".

Как выяснилось, сургутянин за нетрезвое вождение в 2015 году уже привлекался к административной ответственности, а в 2018 году его осудили по статье к 1 году лишения свободы условно с лишением прав на вождение автомобиля на 2 года. Но наличие судимости и отсутствие водительского удостоверения не остановило мужчину от очередного опрометчивого поступка и он снова сел за руль после употребления алкоголя.

Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на 3 года.