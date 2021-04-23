Погода в Югре на 23 апреля 2021 года: порывы ветра до 14 м/с Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 23 апреля: днём температура воздуха +11, +16 °С, местами +4, +9°С. Ночью 0, +5 °С, при прояснении -1, -6 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, днем по западной половине местами небольшой дождь. Ветер южный 6-11 м/с, днем в отдельных районах порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём +13, +15 °С, ночью 0, +2 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с.

В Сургуте: Днём +12 °С, ночью +3 °С, без осадков, ветер южный 4-6 м/с.

В Нижневартовске: Днём +9 °С, ночью +1 °С, ясно, южный 3-5 м/с.

В Нефтеюганске: Днём +13 °С, ночью +3 °С, без осадков, ветер южный 4-6 м/с.

В Когалыме: Днём +9 °С, ночью +2 °С, ясно, ветер южный 4-6 м/с.

В этот день солнце должно показываться в мареве — то есть в тумане. Отсюда появилось и прозвище святого Терентия. Если солнце при восходе было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным, а если небо оказывалось ясным — крестьяне считали, что придется поле перепахивать и снова засевать.