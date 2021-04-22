В Когалыме хозяйка заплатил компенсацию ребенку за свою агрессивную собаку Фото: pixabay.com

В прокуратуру Когалыма обратилась женщина с просьбой помочь ей взыскать с владельца собаки денежную компенсацию за перенесенные её несовершеннолетней дочерью травмы.

В июне прошлого года на 11-летнюю девочку набросилась собака, которая укусила девочку. Малышка испугалась и получила раны. А случилось всё по вине хозяйки собаки, которая выгуливала животное без намордника и не смогла удержать её на поводке.

Прокурор в интересах несовершеннолетней предъявил к собственнику собаки иск о взыскании денежной компенсации. Суд, в свою очередь, удовлетворил иск и взыскал с владельца собаки в пользу ребёнка компенсацию морального вреда.

Мы писали ранее о том, что строительная компания в Югре выплатит девочке компенсацию за падение в канализацию. Ребёнок упал в канализационный колодец и получила ушибы.