Число заболевших коронавирусом в Югре на 22 апреля 2021 года увеличилось на 65 человек Фото: pixabay.com

Число заболевших коронавирусом в Югре на сегодняшний день увеличилось на 65 человек. За весь период пандемии в округе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 55 555 случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 3356,6 случая на 100 тысяч населения. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 7 случаев, 18-29 лет – 9 случаев, 30-49 лет – 23 случая, 50-64 лет – 15, старше 65 лет – 11. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 62 случая, источник инфекции устанавливается в 1 случае, 2 случая завозных.

По клинической картине: на момент выявления у 1 человека картина заболевания отсутствовала (бессимптомное течение), клинические проявления ОРВИ выявлены у 40 человек, диагноз «пневмония» поставлен 24 заболевшим. Контакт установлен в 62 случаях, по 3 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 8 127 жителей региона, сняты с наблюдения – 207 019 югорчан. За сутки на COVID-19 обследовано 3 293 человека, всего прошли обследование 1 603 092 человека.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено в Сургуте – 16; Ханты-Мансийске – 14; Нижневартовске – 6 и Урае – 6. Также заболевшие выявлены за день в Нягани – 5; Нефтеюганске – 4; Мегионе – 3; Березовском районе – 3; Ханты-Мансийском районе – 2; Октябрьском районе – 2; Сургутском районе – 1; Когалыме – 1; Нижневартовском районе – 1; Кондинском районе – 1.

Состояние 38 пациентов тяжелое, 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 790 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 65 человек, за весь период пандемии вылечились после коронавируса 54 230 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 8 996 новых случаев COVID-19. Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 4 736 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 4 361 807 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.