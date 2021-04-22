В Югре задержали наркостбытчиков с партией сильнодействующих веществ Фото: ОМВД России по Сургутскому району

Сотрудники УНК УМВД России по ХМАО – Югре вместе с ОСН «Гром» на территории Сургутского района задержали группу молодых людей, занимавшихся сбытом сильнодействующих веществ.

На автодороге «Сургут-Нижневартовск» полицейские остановили автомобиль «Кia», в котором находились двое мужчин, подозреваемых в обороте наркотиков. Информация подтвердилась во время досмотра. У 40-летнего пассажира иномарки в рюкзаке нашли 50 полимерных пакетов, в которых находились капсулы и флаконы с жидкостью. А в кармане передней пассажирской двери и в бардачке нашли аналогичные капсулы и флаконы. Кроме того, в квартире 31-летнего подозреваемого, который находился за рулём, оперативники забрали 6 тысяч капсул.

Эксперт выяснил, что в составе капсул есть «Прегабалин» и «Тропикамид». Всего у наркоторговцев обнаружили 7 тысяч капсул и порядка 140 флаконов общей массой более 3,6 кг.

Как рассказал 40-летний подозреваемый, он приехал в Югру из Москвы и организовал интернет-магазин, после чего нашел себе напарника из Башкортостана и пригласил его в для совместной продажи запрещенных средств через тайники-закладки.

Против мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Сейчас наркостбытчики находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.