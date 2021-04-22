В Югре откроется высокотехнологичный центр материнства и детства Фото: pixabay.com

Окружной центр материнства и детства планируют открыть в мае этого года. В Сургуте уже состоялась общественная приёмка медучреждения. Не смотря на то, что объект получил незначительные замечания их планируют устранить к 10 мая.

Общая площадь учреждения 63 тысячи квадратных метров. Здание рассчитано на 315 коек, 165 посещений в смену. Центр способен принимать до 10 тысяч родов в год. Центр обеспечит оказание квалифицированных медицинских услуг в рождении малышей, современных методов лечения, профилактики внутриутробных заболеваний, неонатальной хирургии. Специалисты смогут находить и лечить сложные заболевания у женщин в период беременности и детей с применением робототехники и самого современного медицинского оборудования. Он станет одним из передовых медицинских учреждений страны в области акушерства, гинекологии и перинатологии. Это единственное медучреждение в своем роде в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях.