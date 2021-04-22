Банковские аферисты за сутки обокрали югорчан на 2 миллиона рублей Фото: Виктория Терина Фото:

Югорчане за минувшие сутки отдали мошенникам около 2 миллионов рублей.

В Ханты-Мансийском районе мошенники позвонили 51-летней женщине и представились сотрудниками банка. Они предупредили югорчанку, что с её счета списываются деньги и женщина в страхе сообщила реквизиты своей карты и коды, что приходили ей на телефон с пометкой «никому не говорите этот код». В итоге аферисты списали с её счетов 300 тысяч рублей.

Сотрудники службы безопасности банка позвонили 29-летней жительнице Нижневартовска. Её они запугали потребительским кредитом, который якобы берёт мошенник на её имя. По совету "спасителей" девушка провела 26 переводов на "безопасные" счета на общую сумму 290 тысяч рублей.

В Югорске мошенники «напели» 44-летней женщине о снижении процентной ставки по кредитной карте. Женщина, как только услышала приятную для неё новость позабыла обо всем и продиктовала все секретные коды, что приходили ей на телефон. А мнимые сотрудники банка получили легко сняли с её счёта 35 тысяч рублей.

В Урае 81-летней жительница чудом не лишилась денег. Ей тоже советовали снять 100 тысяч рублей со сберегательной книжки и перевести накопления на более надёжные счета. Но что-то пошло не так и мошенники не смогли закончить преступление.

Возбуждены уголовные дела.