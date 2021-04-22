Югорчанка заплатила за несуществующий билет на самолет Фото: Виктория Терина

В полицию Октябрьского района обратилась женщина, которая пострадала от мошенников.

Она решила купить авиабилет на сайте «Aviasales», выбрав рейс, авиабилет на который стоил 6 тысяч рублей, заполнила все графы данных, в том числе указала данные своей банковской карты и нажала «Оплатить». Ввела код подтверждения операции, но на телефоне высветилось «Платёж не прошёл». Она вновь нажала «Оплатить» и так ещё два раза – платёж, якобы, не проходил. Позже пришло три сообщения о списании денег в сумме 6 тысяч рублей, 40 тысяч рублей и 80 тысяч рублей.

Женщина поняла, что зашла на сайт мошенников и позвонила в банк, попросила остановить транзакции с карты и заблокировать её. За помощью обратилась в полицию.

В итоге югорчанка потеряла 126 тысяч рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Полиция предупреждает жителей региона о том, что если Вас обманули, незамедлительно обратитесь в банк и полицию. Не становитесь жертвой мошенников.