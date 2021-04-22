В Сургуте муж с женой провернули аферу и не заплатили 12 миллионов налогов Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Сургуте следственными органами возбуждено уголовное дело против 33-летней жительницы Алтайского края. Она подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

С января 2016 по декабрь 2018 года подозреваемая получила от 9 организаций, руководителем которых является её супруг, деньги в сумме 96 миллионов рублей. Средства поступали как безналичным путём, без указания в платёжных документах обязательных реквизитов, в том числе назначения платежа, так и наличными. Полученными деньги женщина распоряжалась по своему усмотрению, однако в налоговую о получении крупных доходов не сообщила, налог на доходы физического лица, который составил более 12 миллионов рублей, не заплатила.

По уголовному делу проводится расследование. Выясняются все обстоятельства преступления и меры по возмещению ущерба.