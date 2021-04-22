В Югре, благодаря санавиации, новорожденную девочку доставили в больницу Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Югре работает Региональный центр экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации. Постоянно дежурит 5 бригад, 4 вертолёта «Ми-8» и один самолет «L-410». Экипаж самолета «L-410» экстренно перевез новорожденную девочку из Советской районной больницы в Нижневартовскую окружную детскую больницу.

- Для такого географически огромного субъекта, провести подобную эвакуацию, учитывая сложности, возникшие при рождении, возможности поддержания жизни до прибытия нашей бригады, готовности авиационной инфраструктуры, экипажей и самолетов, это все сродни высокотехнологичной операции - рассказал Роман Федько, заведующий центра экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации.

Малышка находилась на борту более 2 часов, за состоянием ребёнка следили специалисты «Центра медицины катастроф». В самолёте «L-410» авиакомпании «СКОЛ» есть медицинский модуль, который позволяет специалистам подключить пациента к аппаратам жизнеобеспечения и к системам мониторинга здоровья на время перелета.