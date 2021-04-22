Кража, мошенничество, наркотики: в Югре зарегистрировано 49 преступлений за день Фото: pixabay.com

В Югре зарегистрировано 49 преступлений за день, по горячим следам раскрыто 26.

В Нефтеюганске полицейские на перекрестке улицы Сургутская – улицы Объездная заметили припаркованный на обочине автомобиль «ВАЗ 2131», внутри которого находились два молодых человека. У них нашли подозрительный сверток. После исследования содержимого пакетика выяснилось, что внутри находится синтетический наркотик весом 1,87 грамма. Возбуждено уголовное дело, оба парня находятся под подпиской о невыезде.

В Мегионе 30-летний молодой человек, директор одного из сетевых магазинов города, проставлял в табель рабочие часы сотрудникам магазина без их фактической работы, после чего от работников за проставленные часы получил деньги в сумме 12 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники уголовного розыска Когалыма нашли подозреваемого в мошенничестве. Неработающий, ранее судимый за кражу мужчина обманул другого местного жителя, обещая займ денег. Он заставил перевести ему 5 тысяч рублей. Нарушитель арестован и находится в СИЗО Тюмени за прошлое преступление.