В Сургуте стартовало Первенство России по бильярдному спорту Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

В Сургуте, на базе СК «Премьер-Арена» и «Геолог» стартовало Первенство России по бильярдному спорту среди юношей и девушек «Свободная пирамида». За бильярдными столами встретились 135 юных спортсменов в возрасте 13-16 лет, а также 16-21 года, и начали борьбу за звание сильнейших спортсменов страны. Среди участников – 6 мастеров спорта и 53 кандидата в мастера спорта, 20 победителей и призеров всероссийских и международных соревнований.

- Я думаю, что борьба будет жаркой. Здесь собрались очень подготовленные ребята. Они знают, за что будут бороться – победители и призеры соревнований имеют шанс получить путёвку на Первенство мира по бильярдному спорту, которое пройдет в июле в Минске - прокомментировал первый вице-президент исполнительный директор Федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов.

Для югорской Федерации нынешний год юбилейный, в этом году уже 15-лет. Организаторы постарались создать лучшие условия, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне и спортсмены смогли показать выдающиеся результаты.