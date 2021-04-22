Погода в Югре на 22 апреля 2021 года: преимущественно без осадков Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 22 апреля: днём температура воздуха +10, +15 °С, местами по восточной половине +2, +7°С. Ночью -1 ,-6 °С, при прояснении -10, -15 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 4-9 м/с, днём местами порывы до 12 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём +10, +12 °С, ночью -1, -3 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 4-9 м/с.

В Сургуте: Днём +7 °С, ночью -1 °С, ясно, без осадков, ветер южный 3-4 м/с.

В Нижневартовске: Днём +5 °С, ночью -4 °С, ясно, юго-западный 2-3 м/с.

В Нефтеюганске: Днём +8 °С, ночью -1 °С, ясно, ветер южный 4-5 м/с.

В Когалыме: Днём +6 °С, ночью -2 °С, без осадков, ясно, ветер южный 4-5 м/с.

В день Вадима, прозванного в народе Ключником, люди ходили к источникам (ключам), чистили их и приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние». После этого из родников брали воду, умывались ею и пили ее — считалось, что это укрепит здоровье.