В Югре водителю, провалившегося под лед авто, дали год колонии Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Суд признал виновным по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам" 29-летнего жителя села Сосьва Березовского района.

Напомним, что 19 ноября 2020 года автомобиль Шевроле-Нива, за рулём которого находился подсудимый, не имея водительского удостоверения и регистрационных документов на автомобиль. Мужчина с 8-ю пассажирами ехал из села Ломбовож в направлении села Сосьва Березовского района.

Подсудимый, несмотря на отсутствие оборудованной ледовой переправы и достаточной толщины льда решил пересечь русло реки Северная Сосьва. При этом он не высадил пассажиров и не убедился в безопасности своих действий. В результате автомобиль со всеми людьми провалился в воду. Погибли 29-летняя беременная женщина и 5-месячный ребёнок.

Мужчина признал свою вину и раскаялся, поэтому приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В зале суда его заключили под стражу.