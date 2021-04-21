В Югре спасли малышей с редкими врожденными патологиями Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Сразу трём новорождённым, появившимся на свет в разных районах Югры, потребовалась помощь хирургов Нижневартовской детской окружной клинической больницы. Малышей с редкими врождёнными патологиями доставили в медицинский центр на вертолётах санитарной авиации. Операции прошли успешно, и сейчас дети, которым не исполнилось ещё и месяца, находятся вместе с мамами и набираются сил. У двухнедельной Маши ещё до рождения нашли гигантскую кисту яичника. Медики опасались, что новообразование, которое занимало всю брюшную полость ребёнка, помешает росту внутренних органов и хирурги решили не откладывать операцию, и провели её на третьи сутки жизни девочки. Благодаря усилиям хирургов яичник удалось сохранить, а это значит, что Маша в будущем сможет стать матерью. Ещё одной малышке, Ангелине, сразу после рождения поставили диагноз «не заращение пупочного канатика». Оказать квалифицированную помощь в деревне, где проживает семья ребёнка, медики не могли, поэтому малышку привезли в детский региональный медицинский центр. Двое из детей уже переведены в палаты. Третий малыш пока ещё находится в реанимации, но врачи говорят о её скором выздоровлении. За младенцами наблюдают педиатры и в скором времени маленьких югорчан отправят домой.