У студента из Сургута нашли марихуану Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте полицейские задержали подозрительного 19-летнего молодого человека, у которого нашли вещество тёмного цвета общей массой более 7 граммов. Как оказалось, сургутянин купил запрещённый препарат в интернет-магазине и забрал его в лесу. Экспертиза показала, что вещество является наркотическим и носит название "каннабис" (марихуана).

Студент одного из учебных заведений города уже привлекался к уголовной ответственности и теперь получит новый срок. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». За это ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Сейчас молодой югорчанин находится под подпиской о невыезде.