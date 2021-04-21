В Лянторе из-за нарушений ПДД водитель «Шахман» стал причиной аварии Фото: ГИБДД РФ

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

В Лянторе на перекрестке улиц Магистральная-Северная 50-летний водитель автомобиля «Шахман» нарушил правила дорожного движения и стал виновником ДТП. Как сообщают в Госавтоинспекции, он не предоставил преимущество в движении автомобилю «Ниссан», за рулём которого находился 51-летний водитель. В результате аварии водитель автомобиль «Ниссан» получил травмы.

На территории округа сотрудники ГИБДД задержали 4 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования и 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 43 водителя наказаны за выезд на полосу встречного движения, 27 – за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении правил дорожного движения, выбора скоростного режима в зависимости от дорожных и погодных условий.