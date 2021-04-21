В Радужном женщина, пытаясь продать пуховик, попала в руки аферистов Фото: pixabay.com

В Радужном с заявлением о краже обратилась 43-летняя югорчанка. Она собиралась продать пуховик и с ней связался мнимый покупатель. Он в сообщении скинул ссылку, попросил пройти и ввести данные, чтобы прошла оплата. Женщина, не раздумывая, указала реквизиты своей карты, тем самым открыла доступ к счету мошенникам. Они не растерялись и списали 16 тысяч рублей.

Наивная 44-летняя жительница Нягани поверила, что ей положено одноразовое пособие. А информацию об этом она узнала на рекламном баннере в интернете. Женщина прошла по ссылке и представитель учреждения уговорил её перевести деньги якобы в счет пособия. Она перечислила 5 тысяч рублей мошенникам, которые после этого перестали выходить на связь.

В Югорске женщина перечислила на счет мнимых банкиров 70 тысяч рублей, "спасая" свои счета. А вартовчанка перевела в «секретную ячейку», так мошенники обозначили свои счета, почти 190 тысяч.

Всего за сутки в Югре зафиксировано 14 случаев мошенничества. Жители региона потеряли 1 миллион 200 тысяч рублей. По всем случаям возбуждены уголовные дела.