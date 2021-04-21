Число заболевших коронавирусом в Югре на 21 апреля 2021 года увеличилось на 61 человек Фото: pixabay.com

В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 61 новый случай COVID-19 в 15 муниципалитетах. За весь период пандемии зафиксировано 55 490 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 42 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 диагностирована пневмония, у 7 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 53 случаях, по 6 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 7 959 жителей региона, сняты с наблюдения – 206 685 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 3 320 человек, всего прошли обследование 1 599 779 жителей Югры.

За прошедшие сутки больше всего случаев коронавируса выявлено: в Ханты-Мансийске – 18; Ханты-Мансийском районе – 12; Сургуте – 6.

Также случаи заболевания зафиксированы: в Нижневартовске – 4; Нягани – 3; Нефтеюганском районе – 3; Урае – 3; Мегионе – 3; Лангепасе – 2; Нижневартовском районе – 2; Сургутском районе – 1; Когалыме – 1; Югорске – 1; Октябрьском районе – 1; Березовском районе – 1.

Состояние 35 пациентов тяжелое, 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 789 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 63 человека, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 54 165 югорчан.