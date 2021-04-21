В Югре пьяный товарищ ударил ножом своего собутыльника Фото: pixabay.com

Преступления в Югре происходят ежедневно, только за минувшие сутки зарегистрировано 45 случаев нарушения закона, по горячим следам раскрыто 28, из них: 1 случай причинения тяжкого вреда здоровью, 4 кражи, 4 преступления, связанные с наркотиками.

В Ханты-Мансийске задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, между 30-летним и 52-летним собутыльниками произошел конфликт, который перерос в потасовку. Один из мужчин ударил другого ножом. Возбуждено уголовное.

В Мегионе полицейские задержали ранее судимого за незаконный оборот наркотиков мужчину. На этот раз мужчина, используя краденную банковскую карту, пытался снять в банкомате 2 тысячи рублей, однако не смог этого сделать, так как карту заблокировали. Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде.

В Кондинском районе сотрудники уголовного розыска нашли 28-летнего подозреваемого в незаконной рубке деревьев. Молодой человек в Верхне-Кондинском урочище вырубил 23 сосны. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 200 тысяч рублей. Мужчина признал свою вину, но это не спасло его от подписки о невыезде.