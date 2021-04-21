Погода в Югре на 21 апреля 2021 года: переменная облачность Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 21 апреля: днём температура воздуха +3, +8 °С, по восточным районам 0, -5 °С, по западным районам +10, +15 °С. Ночью -1 ,-6 °С, по восточным районам -10, -15 °С. Переменная облачность. По восточным районам небольшие осадки в виде мокрого снега, по остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём +6, +8 °С, ночью -2, -4 ºС. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северных направлений 5-10 м/с.

В Сургуте: Днём +2 °С, ночью -7 °С, ясно, ветер северо-восточный 2-3 м/с.

В Нижневартовске: Днём +1 °С, ночью -10 °С, снег, северный 2-4 м/с.

В Нефтеюганске: Днём +1 °С, ночью -6 °С, без осадков, ветер северо-восточный 2-4 м/с.

В Когалыме: Днём 0 °С, ночью -8 °С, без осадков, ветер переменных направлений 2-3 м/с.

В народе святой Родион (Иродион) известен под именем Ледолома, потому что в это время активно ломается и тает лед. За ним наблюдают и делают определенные прогнозы на будущее. Например, считается, что если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды.