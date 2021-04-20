КДЦ «Октябрь» один из лучших культурно-досуговых учреждений Югры Фото: КДЦ «Октябрь»

В Окружном Доме народного творчества Югры состоялась церемония награждения лауреатов и дипломантов окружных, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей, в том числе ежегодного конкурса на лучшее культурно-досуговое учреждение муниципального уровня в Югре. По итогам прошлого года КДЦ «Октябрь» вошел в тройку лидеров конкурса, став Лауреатом III степени среди культурно-досуговых учреждений городских округов Югры. - Ежегодно КДЦ «Октябрь» входит в тройку лидеров данного конкурса. В 2020 году, несмотря на ограничения, мы побили все свои рекорды по количеству дипломов, показав высокие результаты в конкурсах различной направленности для учреждений культуры - рассказывает директор культурно-досугового центра «Октябрь» Екатерина Гарькина

Екатерина Гарькина также добавила, что ролик КДЦ «Октябрь» на Youtube-канале, размещенный 10 месяцев назад, набрал 160 тысяч просмотров, что является внушительным результатом для работы учреждения в онлайн-формате.

По итогам конкурса МБУ «КДЦ «Октябрь» и другие лауреаты попадут в Реестр лучших культурно-досуговых учреждений Югры.