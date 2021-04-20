Югорчанка пыталась продать обувь, но сама отдала деньги мошенникам Фото: Виктория Терина

В Югре зарегистрировано 14 случаев мошенничества за прошлый день. Жители региона отдали аферистам 1 миллион 300 тысяч рублей.

В неприятную историю попала 39-летняя сургутянка, пытаясь на сайте объявлений продать обувь. В вечернее время с ней списался покупатель и стал задавать вопросы по поводу товара. Он скинул югорчанке ссылку, где необходимо указать реквизиты карты. Женщина, не задумываясь, ввела необходимые данные, кроме того ещё и коды из смс-сообщений. Но мошенники не пополнили её счет, а наоборот списали 120 тысяч рублей.

Другая жительницы Югры решила закупить оптом бумагу формата А4. Нашла интернет-магазин «Паритет», где специалисты предложили выгодные условия. Но прежде, чем выслать товар они запросили 100% предоплату. Женщина пошла на сделку с мошенниками и лишилась 250 тысяч рублей.

Не состоялась покупка и у 29-летнего жителя Сургута. Он в решил купит телевизор, стоимостью почти 50 тысяч рублей. Прошёл по ссылке якобы от известного магазина бытовой техники и электроники, выбрал нужный товар и перевёл запрашиваемую сумму. Но деньги оказались в руках у мошенников.

Возбуждены уголовные дела.