Число заболевших коронавирусом в Югре на 20 апреля 2021 года увеличилось на 59 человек Фото: pixabay.com

В Югре на сегодняшний день зарегистрировано и подтверждено 55 429 случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 3349 случая на 100 тысяч населения. За сутки в регионе зафиксировано 59 новых случаев COVID-19 в 13 муниципалитетах. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрирован 1 случай, 18-29 лет – 7 случаев, 30-49 лет – 21 случай, 50-64 лет – 18, старше 65 лет – 12. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 57 случаев, 2 случая завозных.

По клинической картине: на момент выявления у 44 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 диагностирована пневмония, у 2 человек бессимптомное течение болезни. Контакт установлен в 59 случаях. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 7 982 человека, сняты с наблюдения – 206 528 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 682 человека, всего прошли обследование 1 596 459 югорчан.

В Сургуте зарегистрировано 15 случаев, в Ханты-Мансийске – 13 случаев, в Нефтеюганске – 6 случаев, в Нижневартовске, Нягани, Нефтеюганском районе – по 4 случая коронавируса, в Сургутском районе и Югорске – по 3 заболевших, в Ханты-Мансийском и Кондинском районах – по 2 человека с ковидом, в Урае, Мегионе и Когалыме – по 1заболевшему.

Состояние 37 пациентов оценивается как тяжелое, 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За прошедшие сутки от коронавируса скончался 1 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 789 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 63 человека, за весь период пандемии вылечились 54 102 югорчанина.

За последние сутки в России выявлено 8 164 новых случая коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 718 854 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 4 343 229 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.