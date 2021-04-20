Молодая югорчанка призналась в краже ювелирных украшений Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 44 преступления, по горячим следам раскрыто 27.

В Ханты-Мансийске молодая девушка разбила окно в котельной, залезла в дом, откуда украла ювелирные украшения на сумму 25 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, девушка признала свою вину и теперь под подпиской о невыезде.

Также в окружной столице полицейские задержали 31-летнего неработающего мужчину. У него нашли странный сверток с порошкообразным веществом синего цвета. По заключению эксперта, вещество является синтетическим наркотиком массой около 1 грамма. Возбуждено уголовное дело, молодой человек находится под подпиской о невыезде.

В Сургуте оперативники нашли злоумышленника, который, используя найденную банковскую карту, расплачивался ею в разных магазинах города. Таким образом похитив 10 тысяч рублей. Он признался в преступлении.