В Югре родители смогут побывать на выпускном в детском саду Фото: Виктория Терина

На очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 обсудили вопросы вакцинации. На 20 апреля привито первым компонентом 105 605 человек. Полностью завершили вакцинацию 59 891 человек. Как сообщил директор департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский, 17 апреля в регион поступило 63 тысячи доз.

Также на заседании рассказали, что в российском сервисе «Яндекс. Карты» появились отметки мест, где можно сделать прививку от коронавируса. На этой карте уже отмечены все югорские пункты вакцинации с указанием их месторасположения и режима работы.

Кроме вопросов о вакцинации, на заседании штаба, обсудили возможность проведения выпускных мероприятий в дошкольных образовательных организациях с участием родителей.

- Разработан защитный протокол для участников выпускных мероприятий. Предлагается разрешить в локальном коллективе присутствие одного из родителей при условии отсутствия очагов заболеваний в группе или по месту жительства. Обязательно использовать средства индивидуальные защиты, - сообщила исполняющая обязанности директора департамента образования и молодежной политики округа Снежана Возняк.

Запись оперативного штаба доступна на официальной странице Югры.