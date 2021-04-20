Пытаясь откупиться от ДПС, югорчанин получит уголовное наказание Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело против 40-летнего местного жителя за попутку дать взятку. Следователи выяснили, что 14 апреля подозреваемый, находясь в служебной машине ДПС пытался откупиться от административного нарушения.

На мужчину оформляли дело из-за его отказа от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Чтобы избежать ответственности и лишения прав он предложил сотруднику полиции скрыть нарушение закона. А для откупа мужчина передал полицейскому взятку в сумме 85 тысяч рублей. Однако инспектором ДПС отказался брать деньги и теперь югорчанина накажут уже по уголовной статье.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что экс-замначальника тюменского СИЗО задержали из-за крупных взяток.