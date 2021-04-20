В Югре откроют уникальный детский сад с бассейном и амфитеатром

В Белоярском готовится к открытию эксклюзивный для всей России детский сад. Социально значимый объект, построенный с применением инновационных решений в рамках национального проекта «Демография», находится на Северо-Западе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Уникальность нового дошкольного учреждения, рассчитанного на 220 детей, заключается в его инфраструктуре. Внутри предусмотрены бассейн и амфитеатр, на территории – просторные прогулочные зоны и спортивные площадки. Особенно важно то, что на объекте создана безбарьерная среда для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Россети Тюмень

В департаменте образования и молодежной политики ХМАО-Югры сообщили, что готовящийся к открытию объект – это настоящий нано-садик с трансформирующимся пространством, мебелью и системой энергосбережения. Здание отапливается без радиаторов, а свежий воздух обеспечивает «умная» система вентиляции.

Учитывая использование современных технологий, детский сад общей площадью 2 300 квадратных метров требует бесперебойной подачи электричества. Для этого специалисты «Россети Тюмень» уже запланировали комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения.

В апреле и мае энергетики проведут капитальный ремонт четырех опорных порталов с заменой изоляторов, а также текущее обслуживание трансформаторов, выключателей и разъединителей. На все ремонтные работы, согласно предварительным расчетам, будет затрачено более одного миллиона рублей.

Фото: Россети Тюмень

Отметим, что, помимо детского сада, в зоне электроснабжения располагаются еще 20 тысяч жителей Белоярского. Сейчас город получает электроэнергию от одноименной подстанции «Россети Тюмень» общей мощностью 32 МВт через две территориальные сетевые организации.

Уникальный детский сад распахнет двери для воспитанников уже в этом году.